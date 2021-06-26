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Политика
Мировая смертность достигла минимума с ноября 2020 года
26 июня, 2021 13:15
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Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Globallookpress
В мире продолжает снижаться уровень смертности от коронавируса. По всему миру за последнюю неделю скончалось не более 59 тысяч человек.
Новые вспышки регистрируются в Азии, однако в большинстве стран заболеваемость идет на спад. По данным ТАСС, количество инфицированных за семь дней, тем не менее, возросло на 2.6 млн человек.
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