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Политика
Мировая общественность узнала о тысячах задержанных в России
12 июня, 2021 18:59
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российские власти опубликовали доклад для ООН, в котором впервые озвучили количество задержанных на проходивших зимой акциях протеста.
Согласно официальным данным, общее количество посетивших отдел участников митингов 23, 31 января и 2 февраля достигло 17.6 тысяч человек.
Как передает РБК, документ был подготовлен еще в апреле, однако публикация имела место лишь сейчас.
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