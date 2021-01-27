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Мир замер в 100 секундах до ядерного взрыва

Антон Мельников
27 января, 2021 21:49
2 мин
Антон Мельников
27 января, 2021 21:49
2 мин
Youtube / GMS InquireEarly2
Youtube / GMS InquireEarly2

Организация «Бюллетень ученых-атомщиков» обнародовала положение стрелок на символических часах Судного дня в 2021 году. Стрелки показывают 100 секунд до наступления ядерной полуночи.

Напомним, часы Судного дня – символический проект. Который отражает уровень напряжённости в мире. Согласно концепции часов, в полночь наступает момент ядерного катаклизма. Чем ближе стрелки часов к полуночи, тем более обострена обстановка в мире. Отметим, что в 2020 году часы Судного дня также показывали 100 секунд до полуночи.

«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд», — сообщили представители организации.

Глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон отметила, что пандемии коронавируса послужила «историческим тревожным сигналом» и показала, что мировые государства не готовы решать опасные вызовы, передают «Известия».

За всю историю существования проекта, наиболее далеко от полуночи часы Судного дня устанавливались в 1991 году, когда Россия и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения и закончилась Холодная война. Часы показывали 17 минут до наступления ядерной полуночи.

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