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Минздрав защитит чиновников от гриппа обязательной прививкой

Артем Денисов
30 сентября, 2020 03:01
2 мин
прививка
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России предложило сделать обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, сотрудников правоохранительных органов, вахтовиков, соцработников - для предотвращения их одновременного заражения COVID-19 и гриппом.

Обязательная прививка от гриппа может быть введена для работников социальной, коммунальной и сферы предоставления услуг, волонтеров, вахтовиков, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников организаций соцобслуживания и МФЦ, сотрудников правоохранительных органов, а также таможенников, пограничников, сотрудников, осуществляющих санитарно-карантинный и ветеринарный контроль на границе России.

Как отметили в Минздраве, из-за пандемии COVID-2019 существует вероятность «распространения микст-инфекции», сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, частные клиники и аптеки до конца октября не могут предоставить россиянам одну из самых популярных вакцин от гриппа - «Ультрикс». Дефицит связан с возросшими поставками в государственные учреждения для лечения в рамках ОМС.

С отсутствием вакцины столкнулись участники системы добровольного медицинского страхования. Привиться «Ультриксом» можно в ограниченных количествах - клиники получили только треть от заказанных объемов.

темы
грипп
прививка
чиновники
2 мин