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Политика

Минюст внес интернет-издание «Meduza» в реестр иноагентов

Марьям Ибрагимова
23 апреля, 2021 14:33
1 мин
Марьям Ибрагимова
23 апреля, 2021 14:33
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющий функции иностранного агента. Теперь в этом списке значится русскоязычное латвийское интернет-издание «Meduza», которое было запущено экс-главредом Lenta.ru Галиной Тимченко почти 7 лет назад.

Кроме того, СМИ-иноагентом признано также специализированное, независимое издание, освещающее антикоррупционную политику в РФ и за рубежом – «Первое антикоррупционное СМИ». Об этом сообщается на сайте ведомства.

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