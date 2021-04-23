Минюст внес интернет-издание «Meduza» в реестр иноагентов

Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющий функции иностранного агента. Теперь в этом списке значится русскоязычное латвийское интернет-издание «Meduza», которое было запущено экс-главредом Lenta.ru Галиной Тимченко почти 7 лет назад.

Кроме того, СМИ-иноагентом признано также специализированное, независимое издание, освещающее антикоррупционную политику в РФ и за рубежом – «Первое антикоррупционное СМИ». Об этом сообщается на сайте ведомства.