Минюст РФ предложил отправлять малолетних детей в СИЗО вместе с матерями

Политика

Глава Министерства юстиции страны Константин Чуйченко выступил сегодня с предложением не разлучать детей с матерями, где бы они не находились, даже если они вынуждены пребывать в следственном изоляторе.

Он напомнил, что согласно российским законам, в исправительных учреждениях срок нахождения ребенка с матерью можно продлить вплоть до освобождения осужденной. Однако в СИЗО действуют немного другие правила.

«Малолетним детям разрешается оставаться в СИЗО с мамой до возраста 3 лет. И это необходимо исправить», – цитирует министра Telegram-канал ТАСС.

Ранее скандальный политик призвал бороться с игнорирующими в общественном транспорте детей россиянами.