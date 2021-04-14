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Минюст РФ предложил отправлять малолетних детей в СИЗО вместе с матерями

Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 16:05
1 мин
Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 16:05
1 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Министерства юстиции страны Константин Чуйченко выступил сегодня с предложением не разлучать детей с матерями, где бы они не находились, даже если они вынуждены пребывать в следственном изоляторе.

Он напомнил, что согласно российским законам, в исправительных учреждениях срок нахождения ребенка с матерью можно продлить вплоть до освобождения осужденной. Однако в СИЗО действуют немного другие правила.

«Малолетним детям разрешается оставаться в СИЗО с мамой до возраста 3 лет. И это необходимо исправить», – цитирует министра Telegram-канал ТАСС.

Ранее скандальный политик призвал бороться с игнорирующими в общественном транспорте детей россиянами.

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ТЕГИ
Минюст
Дети
СИЗО
Родители
Малолетние
Константин Чуйченко
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