Минувшей ночью масштабный войсковой контингент США высадился у границ России

Политика

В ночь на 8 мая из самолетов над Эстонией высадились более 700 американских десантников. Были сброшены боевая техника и снаряжение.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного штаба эстонских Сил обороны. Военные десантировались на аэродром Нурмси Ярваского уезда.

За десантированием наблюдала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет РИА Новости.

Высадка американских военных - часть крупнейших за 25 лет учений США в Европе. Маневры запланированы в 16 странах Европы. В них примут участие 28 тысяч военных. В ходе учений отработают защиту Эстонии.