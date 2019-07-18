«Минуту молчания» на Трубной раскритиковали даже навальнисты

Вчера на Трубной площади собрались немногочисленные соратники незарегистрированных кандидатов в МГД. Во время этого несанкционированного митинга один из участников не предложил устроить минуту молчания «по украинцам и грузинам, погибшим во время конфликтов с Россией». По сообщениям издания «Медуза», молодой человек, который заявил об этом, ранее был замечен среди людей с ЛГБТ-флагами.

Присутствующие не оценили предложение, хотя никто и не высказал свое возмущение вслух. Позже данный инцидент осудили в сети. Против него высказались «провластные», а также либеральные журналисты и даже сотрудники штаба Навального.

В RT произошедшее назвали или намеренным причинением вреда, или плохой шуткой.

Журналист Владимир Соловьев задался вопросом, что думают протестующие о российских миротворцах, которые защищали жителей Цхинвала.

Он также отметил, что протестующим стоит нанять охрану, чтобы после подобных высказываний на них не накинулись возмущённые москвичи.

Либеральные журналисты поступок молодого человека тоже не оценили. Олег Кашин признался, что вначале вообще не поверил в то, что там произошло. Он отметил, что об инциденте написало издание «Медуза», и предположил, что редакция этого СМИ могла таким образом отомстить Навальному.

Примечательно, что соратники Навального тоже не оценили «минуту молчания». Об этом сообщил источник из т.н. ФБК. Он заявил, что люди были шокированы и назвали это провокацией.

Экс-сотрудник команды Соболь Арсений написал, что по этой причине и ушел из штаба. Он не поддерживает русофобское поведение некоторых либералов.

Можно предположить, что инцидент повлияет на последующие протесты кандидатов Навального. Они проводят свои митинги каждый день, и количество участников ежедневно уменьшается. Вначале протест посетило около тысячи человек, теперь туда приходит всего две сотни участников. Большинство тех, кто остался – странные личности. Очевидно, что завтра протестующих будет еще меньше.

Многие оппозиционеры отмечают, что на эти акции Навального не пришли даже такие известные либералы, как Ахеджакова или Шендерович. По их мнению, протест исчерпал себя, не успев даже разгореться.

Ранее выборы в МГД и последующие митинги прокомментировали политологи Анатолий Вассерман и Сергей Маркелов. По их мнению, у кандидатов Навального изначально не было шансов на победу, и они это понимали. Поэтому устроили махинацию с подписями.

Теперь Соболь, Яшин, Гудков изображают возмущение и выводят людей на улицы, действуя по методичке «цветных революций». Подобное ранее происходило на Украине и в Грузии.

Но в России реализовать госпереворот по грузино-украинскому сценарию очень сложно. Россияне не оценили попытки кандидатов Навального. Несмотря на это, западные политтехнологи продолжают попытки добиться своего. Они упорно используют Навального и его соратников для дестабилизации и уличных протестов, но, к счастью, безуспешно.