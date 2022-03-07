Минцифры отреагировало на слив правительственных документов и слухи об отключении России от мирового интернета
В Минцифры ответили на сообщения об отключении России от мирового интернета. Ранее в Сети появились правительственные телеграммы с требованиями о переводе госсайтов и сервисов до 11 марта на расположенные в России DNS-сервера и российские хостинги.
В Минцифры заявили 7 марта: «Отключать интернет изнутри не планируется».
Ведомство пояснило, что готовится к разным сценариям. Главная цель - обеспечить доступность российских сайтов, на которые непрерывно ведутся кибератаки из-за границы.
Об этом пишет «Интерфакс».
Разосланные документы Минцифры назвало рекомендациями по кибергигиене. Там заверили, что они помогут организовать эффективную работу сайтов по защите от вредоносного трафика.
Сайты Кремля, правительства и ГД в течение последнего времени работали со сбоями. Отмечалось, что ресурс Kremlin.ru подвергся кибератаке.
Они начались после начала военной операции России на Украине 24 февраля.
Страны Запада ввели санкции против России. Многие компании ушли с российского рынка.