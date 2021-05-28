Минтруд не стал расщедриваться на еще один выходной для россиян

Политика

Министр труда России Антон Котяков заявил об отсутствии предпосылок для перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю.

По словам министра, на данный момент, в ведомство не поступало каких-либо оформленных инициатив на этот счет. При этом, как передает «Интерфакс», в министерстве заявляют о том, что в случае появления конкретного предложения, оно будет рассмотрено.

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим», - подытожил глава Минтруда.