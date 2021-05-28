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Политика
Минтруд не стал расщедриваться на еще один выходной для россиян
28 мая, 2021 14:39
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Министр труда России Антон Котяков заявил об отсутствии предпосылок для перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю.
По словам министра, на данный момент, в ведомство не поступало каких-либо оформленных инициатив на этот счет. При этом, как передает «Интерфакс», в министерстве заявляют о том, что в случае появления конкретного предложения, оно будет рассмотрено.
«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим», - подытожил глава Минтруда.
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