Минск: санкции против «Белавиа» - это попытка рейдерского захвата
В Минске считают санкции против «Белавиа» попыткой уничтожения компании и рейдерского захвата рынка, считает директор департамента по авиации Минтраста республики Артем Сикорский.
«Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, - это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании, которая вообще не участвовала в этих событиях», - сказал он.
Напомним, после событий 23 мая, когда в аэропорту Минска приземлился самолет компании Ryanair и был арестован создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, сразу несколько стран ЕС ввели ограничения на полеты над страной и запретили «Белавиа» совершать рейсы на свою территорию.
В Беларуси Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам летом прошлого года, пишет ТАСС.