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«Минск не резиновый»: «отдавший» арабам 10 километров столицы Лукашенко заговорил по-другому

Лилия Караева
20 мая, 2021 14:54
2 мин
Лилия Караева
20 мая, 2021 14:54
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко запретил чрезмерную застройку Минска, в котором проживают почти два миллиона человек. Он сослался на проблему перенаселения столицы.

«Мы с вами договорились: нельзя сегодня растягивать Минск, он не резиновый, мы делаем хуже и для будущих жильцов, которые сюда приезжают и хотят здесь жить, и особенно для минчан сейчас», - заявил Лукашенко.

Президент обратил внимание на появление пробок на дорогах и проблему рабочей силы.

«Это значит, опять будем строить здесь предприятия. Опять будем гадить атмосферу в Минске и вокруг», - сказал белорусский лидер. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко указал на вероятность повторения российского опыта и упомянул Москву. Президент добавил: «За это другой город можно было бы похвалить, что жилье строит, прирастает, но только не Минск».

Ранее сообщалось, что Лукашенко дал арабам много льгот и прав для застройки 10 километров Минска. Один пункт в соответствующем указе он скрыл.

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