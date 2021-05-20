«Минск не резиновый»: «отдавший» арабам 10 километров столицы Лукашенко заговорил по-другому

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко запретил чрезмерную застройку Минска, в котором проживают почти два миллиона человек. Он сослался на проблему перенаселения столицы.

«Мы с вами договорились: нельзя сегодня растягивать Минск, он не резиновый, мы делаем хуже и для будущих жильцов, которые сюда приезжают и хотят здесь жить, и особенно для минчан сейчас», - заявил Лукашенко.

Президент обратил внимание на появление пробок на дорогах и проблему рабочей силы.

«Это значит, опять будем строить здесь предприятия. Опять будем гадить атмосферу в Минске и вокруг», - сказал белорусский лидер. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко указал на вероятность повторения российского опыта и упомянул Москву. Президент добавил: «За это другой город можно было бы похвалить, что жилье строит, прирастает, но только не Минск».

Ранее сообщалось, что Лукашенко дал арабам много льгот и прав для застройки 10 километров Минска. Один пункт в соответствующем указе он скрыл.