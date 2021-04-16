«Минск - древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало»: в Армении «разнесли» Лукашенко

Политика

Экс-президент Армении Серж Саргсян раскритиковал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, которое тот сделал во время визита в Баку. Речь идёт о словах Лукашенко о том, что Армения отказалась от мирного урегулирования карабахского конфликта с Азербайджаном.

Саргсян в своем комментарии намекнул, что если бы Беларусь оказалась соседом Азербайджана, то азербайджанский президент Ильхам Алиев со временем заявил бы «исторические» права на Минск и попытался бы захватить белорусскую территорию.

«При всем уважении к белорусскому народу я бы не хотел, чтобы у него (Лукашенко) когда-либо был такой «миролюбивый» сосед, так как через некоторое время окажется, что Минск — древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало, в связи с чем алиевская «историческая справедливость» должна восторжествовать на этих территориях со всеми вытекающими из этого последствиями», - заявил Саргсян.

Он добавил, что существует множество подтверждений того, что азербайджанский глава на самом деле не выступает в отношении Армении с позиции мира. Кроме того, эти свидетельства стоило бы показать Лукашенко.

«Те, кто хочет узнать правду, могут поискать в интернете «миролюбивые высказывания» Алиева, которые содержат антиармянские, воинственные заявления, и на основании этого сделать вывод. А полученные результаты можете отправить Александру Лукашенко, чтобы тот сравнил свое представление о мире и справедливости с идеями мира его друга Алиева», — приводит комментарий экс-президента Армении TUT.by.

Напомним, в ходе своей встречи с Алиевым в Баку Лукашенко заявил, что азербайджанский президент якобы предлагал армянской стороне восстановить Нагорный Карабах и «поднять Армению». Однако, по его словам, руководство Армении от мирного урегулирования конфликта отказалось.