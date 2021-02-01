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Минпросвещения созрело на реформу: что и зачем будут менять в системе образования

Лилия Караева
1 февраля, 2021 16:36
1 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 16:36
1 мин
Учащиеся
Пресс-служба Минпросвещения России

Минпросвещения России проведет реформу профессионального образования. Она призвана сделать выпускников колледжей более конкурентоспособными на рынке труда.

Об этом заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Сейчас мы готовимся реформировать систему профобразования», - сказал чиновник на открытии четвертого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировка 2.0». Слова Глушко приводит РИА Новости.

Он указал, что предприятиям нужны специалисты со знаниями и опытом. Конкурс позволяет проходить обучение и параллельно выполнять конкурсные кейсы для настоящих предприятий.

Ранее сообщалось, что перед выборами Госдума рассмотрит отмену ОГЭ.

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