Минобороны Украины посчитало российские войска и заставило Киев забеспокоится

Политика

Украина обеспокоена большой концентрацией войск России на приграничной территории. По оценкам Киева, в регионе сосредоточено порядка 110 тысяч российских военных. Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран во время заседания подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

«Собранные данные позволяют нам признать продолжающуюся подготовку к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России, - сообщил министр. - С дополнительным контингентом общая численность российских войск, сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных».

По его словам, Киев обеспокоен тем, что российские войска, вероятно, готовятся к наступательной операции с Крыма. На Украине считают, что Россия может предпринять такой шаг «для того, чтобы обеспечить поставку воды на полуостров».

Таран отметил, что также Украина обеспокоена размещением на территории Крыма конкретных типов российских войск и объектов. По их оценкам, Россия увеличила контингент войск, которые могут «применять целый ряд кинетических систем для наступательных военных операций». Также российская сторона значительно усилила воздушные войска, разместив в Крыму все типы авиации.

Кроме того, Минобороны опасается, что военные учения, которые проводятся Россией близ украинской границы, могут использоваться для «непредсказуемых, эскалационных действий».

Также министр отметил, что украинские власти следят за возможным усилением российского Черноморского флота, который потенциально может «осуществлять значительные десантные операции», передаёт «Интерфакс».