Минобороны России впервые перебросило самолеты-носители ядерного оружия в Сирию

Политика

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии совершили посадку дальние бомбардировщики Ту-22м3, которые могут быть носителями ядерного оружия. Самолеты впервые базируются в САР.

Это подтвердили в Минобороны РФ. Как объяснили в ведомстве, экипажи выполнят учебные задачи в зоне Средиземного моря и вернутся на аэродромы в России.

Применение Ту-22м3 в Хмеймиме стало возможно после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Она была увеличена в длину и оборудована новыми светосигнальными и радиотехническими средствами, что создало условия для приема самолетов разных классов, пишет ТАСС.

На базу Хмеймим приземлились три ракетоносца-бомбардировщика.

Ранее в СМИ назвали Ту-22м3 «всадниками ядерного апокалипсиса». Эти самолеты поражают наземные и морские цели в любое время суток и в разных метеоусловиях.