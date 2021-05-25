Минобороны России впервые перебросило самолеты-носители ядерного оружия в Сирию
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии совершили посадку дальние бомбардировщики Ту-22м3, которые могут быть носителями ядерного оружия. Самолеты впервые базируются в САР.
Это подтвердили в Минобороны РФ. Как объяснили в ведомстве, экипажи выполнят учебные задачи в зоне Средиземного моря и вернутся на аэродромы в России.
Применение Ту-22м3 в Хмеймиме стало возможно после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Она была увеличена в длину и оборудована новыми светосигнальными и радиотехническими средствами, что создало условия для приема самолетов разных классов, пишет ТАСС.
На базу Хмеймим приземлились три ракетоносца-бомбардировщика.
Ранее в СМИ назвали Ту-22м3 «всадниками ядерного апокалипсиса». Эти самолеты поражают наземные и морские цели в любое время суток и в разных метеоусловиях.