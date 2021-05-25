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Минобороны России впервые перебросило самолеты-носители ядерного оружия в Сирию

Лилия Караева
25 мая, 2021 08:21
1 мин
Лилия Караева
25 мая, 2021 08:21
1 мин
Ту-22м3
MOD Russia/via Globallookpress.com

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии совершили посадку дальние бомбардировщики Ту-22м3, которые могут быть носителями ядерного оружия. Самолеты впервые базируются в САР.

Это подтвердили в Минобороны РФ. Как объяснили в ведомстве, экипажи выполнят учебные задачи в зоне Средиземного моря и вернутся на аэродромы в России.

Применение Ту-22м3 в Хмеймиме стало возможно после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Она была увеличена в длину и оборудована новыми светосигнальными и радиотехническими средствами, что создало условия для приема самолетов разных классов, пишет ТАСС.

На базу Хмеймим приземлились три ракетоносца-бомбардировщика.

Ранее в СМИ назвали Ту-22м3 «всадниками ядерного апокалипсиса». Эти самолеты поражают наземные и морские цели в любое время суток и в разных метеоусловиях.

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Сирия
Россия
Ту-22м3
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