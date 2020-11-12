Минобороны России перебросило в Карабах боевые вертолеты

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Россия направила в Нагорный Карабах боевые вертолеты. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 будут задействованы в миротворческой операции. Боевые машины нужны для мониторинга с воздуха прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Как рассказали в оборонном ведомстве, вертолеты будут доставлять материально-техническое имущество и миротворцев в труднодоступные районы, пишут «Известия».

Ранее Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении военных действий в Карабахе. Документ предполагает введение в регион российских миротворцев.

10 ноября были отправлены несколько самолетов с военнослужащими. Всего в зоне конфликта разместятся 1960 военных.