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Политика
Минобороны России назвало украинцам маршрут, по которому они могут безопасно покинуть Киев
28 февраля, 2022 10:07
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Минобороны России обратилось к киевлянам и рассказало, как мирные жители могут покинуть столицу Украины.
Ведомство предложило беспрепятственно уехать по трассе Киев-Васильков. Людей заверили, что «данное направление открыто и безопасно».
О заявлении Минобороны написало РИА Новости.
24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Сегодня страны договорились провести переговоры.
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