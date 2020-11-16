Минобороны России доставило в Армению еще 20 самолетов с «бойцами» для Карабаха

Минобороны РФ

В Армении приземлились еще 20 самолетов с российскими миротворцами и военной техникой для участия в операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Ереване сели 18 самолетов Ил-76 и два Ан-124 с техникой и военнослужащими. Это уже 15-ая миротворческая бригада по счету.

«Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники», - приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

За сутки Россия доставила в Армению 58 единиц техники, включая бронетранспортеры, грузовые машины повышенной проходимости.

Первые миротворцы отправились в Карабах 10 ноября. Согласно договоренностям Армении, Азербайджана и России, в зону нагорно-карабахского конфликта должны быть переброшены 1960 российских военных.