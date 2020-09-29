Минобороны РФ: террористы в Сирии готовят химические атаки

фото: Pixabay

В Сирии планируется инсценировка атаки с применением отравляющих веществ. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

ЦПВС обладает сведениями, что террористы намерены провести провокации с целью обвинения правительственных сил в использовании отравляющих веществ против мирного населения. Боевики планируют атаковать населенные пункты в южной части Идлибской зоны деэскалации.

Гринкевич призвал руководителей незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и начать мирный диалог, пишет «РИА Новости».