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Политика
Минобороны РФ: террористы в Сирии готовят химические атаки
29 сентября, 2020 07:56
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фото: Pixabay
В Сирии планируется инсценировка атаки с применением отравляющих веществ. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
ЦПВС обладает сведениями, что террористы намерены провести провокации с целью обвинения правительственных сил в использовании отравляющих веществ против мирного населения. Боевики планируют атаковать населенные пункты в южной части Идлибской зоны деэскалации.
Гринкевич призвал руководителей незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и начать мирный диалог, пишет «РИА Новости».
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