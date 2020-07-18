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Минобороны РФ продемонстрировал добрую волю после масштабного переброса войск

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 18:47
1 мин
Photo
Flickr

Министерство обороны России сообщило ряду иностранных государств подробности внеплановой проверки боеготовности армии. Об этом рассказал замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Заместитель руководителя военного ведомства РФ, в ходе своего общения с журналистами заявил о том, что Минобороны «в духе доброй воли» известило своих партнеров о том, какие цели и задачи преследуются данной проверкой боеготовности.

Всего, к масштабной проверке боеготовности привлечено не менее 150 тыс. военнослужащих, а также около 400 летательных аппаратов, более 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. В свою очередь, на воде будут маневрировать более 100 кораблей и судов обеспечения, передает ТАСС.

темы
вооружение
армия
Минобороны РФ
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