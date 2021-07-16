Новости – Политика
Политика
Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы
16 июля, 2021 15:00
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vk.com/ytatljh/globallookpress
В Германии объявлен режим военной катастрофы. Он связан со смертельным наводнением.
Решение Минобороны Германии о введении соответствующего режима позволило расширить полномочия военных. Командиры смогу на местах решать, куда перебрасывать технику для борьбы со стихией.
Сейчас в операциях по спасению участвуют 850 человек, сообщает Der Spiegel. Их число будет расти.
Погибших уже более 100 человек. Пропавших без вести насчитывается более 1,3 тысяч.
Вода разрушила сотни домов, размыла дороги, нет электричества. Люди вынуждены прятаться во временных убежищах. Это наводнение в немецких СМИ окрестили «потопом века».
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