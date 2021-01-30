Минкульт Украины испугался за безопасность страны из-за российских артистов

Политика

Пятеро российских артистов оказались в черном списке, сформированном Министерством культуры Украины.

На «угрозу национальной безопасности» Минкульт указал по требованию СБУ. В дополненный перечень вошли Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман, передает REGNUM.

В обнародованный в 2015 перечень изначально вошли такие артисты, как Иосиф Кобзон, Александр Розенаум и Валерия.