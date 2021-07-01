Министра культуры Украины обвинили в расизме
Одна из самых известных украинских телеведущих Каролина Ашион обвинила главу Министерства культуры и информационной политики республики Александра Ткаченко в расизме. По ее словам, шесть лет назад он, будучи генпродюсером холдинга «1+1», не допустил ее на кастинг ведущих утреннего шоу из-за внешности.
«Ответ был сногсшибательным: «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…». Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для 1+1 не вышла», – написала телеведущая в своем Facebook-аккаунте.
Она отметила, что столкнулась с министром на джазовом фестивале во Льве и решила напомнить ему о произошедшем ранее. Только вот вместо объяснений, она услышала фразу: «Так, а может мне еще…извинения у Вас попросить?», которую министр произнес с ироничной улыбкой на лице. Ашион убеждена, что при желании можно было найти и более деликатные выражения.
Ткаченко не оставил пост без внимания и написал в комментариях, что всегда оценивал лишь уровень профессионализма, а не ориентацию, цвет кожи и прочее. «Я – за разнообразие и инклюзивность», – написал он под постом телеведущей.