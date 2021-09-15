Новости – Политика
Политика
Министр потерял свой пост из-за нарушения карантинных ограничений
15 сентября, 2021 19:49
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Youtube / Guardian News
В Великобритании глава министерства иностранных дел Доминик Рааб был снят с должности на фоне общественной критики. Соответствующее решение принял глава британского правительства Борис Джонсон.
При этом Рааб не покинул правящие круги, он возглавил Министерство юстиции и получил должность вице-премьера. Примечательно, что раньше у британского премьера заместителей не было.
В последнее время на Рааба обрушился шквал критики. Во время начала эвакуации британских сил из Афганистана министр находился в отпуске. Несмотря на тяжелую ситуацию в исламском государстве, Рааб не вернулся с отдыха досрочно, передаёт РИА «Новости».
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