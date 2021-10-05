Министр обороны Мали об отношениях с Россией: «Это беспроигрышное взаимодействие»
Министр обороны Мали полковник Садио Камара назвал Россию надежным партнером. Свое мнение офицер высказал во время официальной передачи двух военных вертолетов Ми-171, которые африканская страна купила у Москвы.
«Российская Федерация — дружественная страна, с которой Мали всегда поддерживала очень теплые, партнерские отношения. Чрезвычайная скорость исполнения этого контракта демонстрирует надежность и серьезность подхода, который всегда удовлетворял нас. Это беспроигрышное взаимодействие. Поддержка российских специалистов позволит очень быстро освоить все аспекты, связанные с эксплуатацией новой техники», — подчеркнул министр.
Соглашение о покупке подписали еще в декабре 2020 года, но вступило оно в силу только в июне. Также с вертолетами были поставлены комплекты вооружения и боеприпасов.
Это событие происходит на фоне конфликта в отношениях Мали и Франции. Напомним, что Париж вывел войска из африканской страны, поэтому в Бамако нашли новых партнеров в лице российской «ЧВК Вагнера» для борьбы с террористами на севере государства.