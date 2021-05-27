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Русская планета
Политика

Министр иностранных дел рассказал о готовящихся против Беларуси санкциях

Антон Мельников
27 мая, 2021 20:15
2 мин
Антон Мельников
27 мая, 2021 20:15
2 мин
Thierry Monasse/dpa/globallookpress
Thierry Monasse/dpa/globallookpress

Одним из вариантов ограничительных мер, которые страны ЕС примут в отношении Беларуси из-за инцидента с Ryanair, могут стать санкций против транзита газа через территорию республики. Этот вариант главы МИД стран ЕС обсуждали на встрече. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

О возможности отказаться от газа, который транспортируется через территорию Беларуси, министра спросил один из журналистов.

«Этот вопрос тоже здесь (на встрече глав МИД ЕС – прим.) частично рассматривался, но это скорее средне- и долгосрочная тема», - ответил Маас.

Тем не менее, в настоящий момент министр не готов исключать какие-либо варианты ограничений. При этом для принятия мер будут необходимы детальные консультации, отметил он.

Также глава МИД Германии сообщил что рассматривается вариант запретить Беларуси выпускать гособлигации в евро, передаёт «ТАСС».

Маас подчеркнул, что ЕС настроен на самые жесткие решения в отношении республики, поскольку действия со стороны президента Александра Лукашенко абсолютно неприемлемы и «имеют террористические очертания».

Ранее стало известно, что за голову белорусского «диктатора» назначили 11 миллионов евро.

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