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Политика
Министерству обороны РФ присвоили новое «название» на фоне ввода войск в Украину
4 марта, 2022 15:02
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Telegram-канал Mash
Министерство обороны РФ переименовали в сервисе онлайн-карт от Apple. Теперь здание ведомства в Москве значится как «Министерство Фашизма Российской Федерации».
Было ли наименование Минобороны изменено самой компанией Apple, или же изменение стало следствием хакерской атаки – пока неизвестно.
На новое «название» обратил внимание Telegram-канал Mash.
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