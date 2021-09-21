«Минимум трое»: Лукашенко назвал необходимое число детей в белорусских семьях
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал демографический ориентир для страны. Его «принципиальная позиция» - минимум трое детей в семьях.
Лукашенко настаивает - многодетность должна стать нормой для белорусского общества.
«... Страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей. Многодетные семьи - это наш основной демографический ориентир», - сказал президент. Его слова приводит БелТА.
Лукашенко понимает, что многодетная семья - это «большой и ответственный труд». Вместе с тем он заметил, что государство сформировало пакет мер для поддержки многодетных: пособия, помощь на жилье, льготы в образовании и налогообложении.
Ранее Лукашенко заявлял, что население республики должно удвоиться и достичь 20 миллионов человек.