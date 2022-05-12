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Политика
Минэкономики Германии признал неспособность отказаться от газа РФ
12 мая, 2022 17:52
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Youtube / Газпром
В данный момент отказаться от российского газа и ввести эмбарго Германия не может. Об этом заявил глава немецкого Минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек во время брифинга.
Он отметил, что много раз говорил о невозможности ввести газовое эмбарго в настоящее время.
По его словам, газохранилища страны заполнены на 40%, при этом объемы газа, поставляемого через европейские терминалы, недостаточны. Исходя их нынешнего положения, при остановке поставок, со следующим зимним периодом страна может не справиться.
Он добавил, что сейчас немецкая энергетика находимся «довольно далеко от эмбарго», передаёт РИА «Новости».
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