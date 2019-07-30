Мина под катер президента

Большой резонанс в Сети вызвало появление в открытом доступе рапорта № УГ-73487 от 29 декабря 2018 года, обращённого к главе Минобороны Сергею Шойгу. Его автором является капитан 3 ранга запаса Максим Климов. В документе он сообщил, что установил макет якорной неконтактной мины на вероятном маршруте движения катера, где находились Шойгу и Верховный Главнокомандующий (ВГК), президент РФ Владимир Путин.

Инцидент произошёл в конце июля 2018 года перед Главным военно-морским парадом (ГВМП), который традиционно проходит в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. По его словам, в 2018 году катер прошёл точно над миной.

«Фактически, при проведении противником реальной операции по устранению Вас и ВГК, задача им была бы выполнена», — доложил Климов

Цель у данной «диверсии» была благая. Не первый год Климов в своих рапортах (№УГ-18040 от 16.03.15, УГ-43460 от 25.07.2017, вх.11977 от 21.11.2014) пытается обратить внимание на катастрофическое положение дел в сфере противоминного обеспечения (ПМО). Капитан уверен, что даже новейшие тральщики проекта 12700 «Александрит» (они, кстати, принимают участие в параде) не способны эффективно выполнять задачи ПМО.

«Я понимаю, что это не нормальная ситуация, когда такие вопросы приходится так, настолько остро и жёстко ставать публично, но это вынужденное решение — ввиду полного игнорирования и сокрытия со стороны ВМФ реальных критических проблем своей боеспособности», — сообщает Климов

Капитан убеждён, что Черноморский флот ничего бы не смог противопоставить турецким ВМС в ноябре-декабре 2015 года, когда два государства оказались на грани войны из-за удара по бомбардировщику Су-24М в Сирии. Причина слабости российской группировки, по мнению автора рапорта, не только в отсутствии ПМО. В критическом состоянии находится технологический уровень торпедного вооружения и средств противоторпедной защиты.

«Какие торпеды сейчас в боекомплекте ПЛАРБ «Владимир Мономах» и «Александр Невский»? Анализ сайта госзакупок говорит, что это УСЭТ-80, т.е. не просто «морально устаревшая» торпеда с крайне низкими ТТХ (тактико-техническими характеристиками. — РП), а просто «антиквариат» — её батарея скопирована с западных 50-х годов, а система самонаведения (ССН) «воспроизведена на отечественной базе» с американской торпеды … начала 60-х годов!» — говорится в рапорте

Более того, Климов утверждает, что УСЭТ-80 может попросту не завестись. По его словам, ВМФ никогда не проводил испытания на взводимость (включение) на холодной воде медно-магниевые батареи. Литий-ионные батареи, которые также устанавливаются на торпеды, как считает капитан, имеют многочисленные отказы по системе защиты. Их использование может вызвать пожар.

Климов опасается, что ВМФ России может оказаться беззащитным перед натовскими ВМС на просторах Арктики. В апреле 2019 года на сайте «Независимого военного обозрения» вышла его статья, посвящённая очередным «ледовым» учениям ICEX, которые провели корабли и подлодки США и Великобритании. В ходе данных манёвров всегда проводятся торпедные подлёдные стрельбы.

«Ключевой проблемой российского ВМФ в Арктике является то, что у нас вообще никогда не проводилось торпедных стрельб подо льдом с включёнными системами самонаведения. Таким образом получаем, что у «вероятного противника» — жёсткая боевая подготовка, максимально приближенная к реальным условиям, а у нас — «арктический фитнес», — пишет в своём материале Климов

Но вернёмся к постановке макета мины, над которым проплыл катер министра обороны и президента. Её погружение в воды Невы проходило открыто, у всех на глазах, и ни у кого не вызывало подозрений.

«Постановку макета 28.07.2018 видела охрана, прохожие, снимали камеры (освещение было хорошим, и было видно даже отделение якоря с последующим погружением макета). На макет были установлены дополнительные отражатели, и он был не просто хорошей гидролокационной целью, но и однозначно классифицируемой как «ЯМ на придонной стропке» (по акустической тени). Но ни на одном корабле ГВМП даже гидролокатор включен не был!» — говорится в рапорте

29 января 2019 года главное командование ВМФ ответило на рапорт Климова. В документе сообщалось, что факты, которые изложил капитан, были приняты к сведению. Также Главкомат попросил предоставить детальную схему постановки макета неконтактной якорной мины.

Правильно ли поступил капитан 3 ранга, сымитировав покушение на высшее военно-политическое руководство РФ в День ВМФ? Этот поступок и достоверность сведений, изложенных в рапорте, останется на совести Климова. Однако представляется, что установка макета мины (она, судя по всему, действительно была) продиктована отчаянием, а нежеланием получить широкую известность.

«Русская Планета» неоднократно писала о печальном положении дел на отечественном флоте вследствие системных ошибок командования и нехватки финансовых ресурсов. Несмотря на это, Минобороны считает нужным каждый год проводить Главный военно-морской парад, не стесняясь демонстрировать преимущественно корабли советской постройки, часть из которых безнадёжно устарела

Военно-политическое руководство РФ из кожи вон лезет, пытаясь внушить россиянам мысль о возрождении флота. Присутствуя на прошедшем в Петербурге параде, Владимир Путин произнёс пафосную речь про обновление ВМФ, морской авиации, войск береговой обороны, военно-морской инфраструктуры. Однако конкретных цифр, которые бы подтвердили вывод об успехах в совершенствовании флота, Главнокомандующий не назвал.

В реальности отечественный ВМФ переживает критический период. Если в ближайшие годы Россия не заложит корабли океанской зоны водоизмещением свыше 5 тысяч тонн (фрегаты, эсминцы, крейсера, авианосцы, десантные корабли), то рискует потерять статус по-настоящему великой морской державы. Рано или поздно, но богатое советское наследство придётся утилизировать, а что получит взамен ВМФ — пока не очень понятно.

Поэтому россиян приучают к мысли о том, что небывалым достижением является поднятие Андреевского флага над каким-нибудь корветом или малым ракетным кораблём. Для нужд ВМФ строится не позволительно мало кораблей даже ближней морской зоны. При этом сроки ввода в строй более крупных кораблей и новых атомных подлодок постоянно переносятся.

Критическая оценка состояния ВМФ не означает отсутствие патриотических чувств и гордости за Военно-морской флот. Поступок капитана Климова требует от офицеров честности в докладах наверх и призывает руководство России более трезво подходить к оценке результатов развития ВМФ

Однако, как мы видим, спустя год положение дел кардинально не изменилось. В России продолжаются военно-морские парады и шапкозакидательская пропаганда мощи ВМФ. Наша страна может вновь очень дорого заплатить за нежелание обращать внимание на наиболее острые проблемы.