Фото: kobrincity.by

В Беларуси тщательно следят за жизнью сотрудников правоохранительных органов. После начатых в стране протестов, на гражданских лиц возбудили свыше ста уголовных дел по фактам оскорблений, угроз, клеветы и разглашения персональных данных милиционеров.

«В настоящее время главным управлением собственной безопасности МВД проводится около 300 проверок в рамках уголовно-процессуального законодательства. Уже установлено более 70 подозреваемых», – цитирует пресс-секретаря республиканского МВД Ольгу Чемоданову Sputnik Беларусь.

По ее словам, зачастую угрозы в адрес правоохранителей поступают из-за рубежа. Их атакуют разной информацией, не всегда достоверной, обвиняют в различных проступках и пытаются запугать. Иногда мишенью становятся не только сотрудники милиции, но и их близкие родственники. Чемоданова отмечает, что угрожающие преследуют несколько целей, и одна из них – склонить к уходу из органов внутренних дел.

«А вот желание устанавливать звонящих и пишущих с каждым днем растет. Есть много примеров, когда те, кто оскорблял сотрудников милиции, приносили не только свои извинения в суде, но и возмещали моральный вред деньгами», – добавляет пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что белорусская милиция испытала на пенсионерах светошумовые патроны и слезоточивый газ.