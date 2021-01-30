Общество

Сотрудники МВД назвали возможную причину ДТП с участием рейсового микроавтобуса и грузовика в Самарской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил зaнос полуприцепа и выехaл на встречную полосу движения. После этого грузовик столкнулся с автобусом, который двигaлся из Сызрани в Ульяновскую облaсть, пишет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что 29 января под Самарой столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате ДТП погибли 12 человек. Еще 12 человек получили травмы, пять из них находятся в тяжелом состоянии реанимации.