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Микроавтобус - в фарш: в МВД назвали возможную причину ДТП с 12 погибшими под Самарой

Сергей Михневич
30 января, 2021 08:09
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 08:09
1 мин
ДТП по Самарой
Группа Вконтакте «ЧП Самара»

Сотрудники МВД назвали возможную причину ДТП с участием рейсового микроавтобуса и грузовика в Самарской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил зaнос полуприцепа и выехaл на встречную полосу движения. После этого грузовик столкнулся с автобусом, который двигaлся из Сызрани в Ульяновскую облaсть, пишет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что 29 января под Самарой столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате ДТП погибли 12 человек. Еще 12 человек получили травмы, пять из них находятся в тяжелом состоянии реанимации.

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