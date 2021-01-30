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Общество
Микроавтобус - в фарш: в МВД назвали возможную причину ДТП с 12 погибшими под Самарой
30 января, 2021 08:09
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Группа Вконтакте «ЧП Самара»
Сотрудники МВД назвали возможную причину ДТП с участием рейсового микроавтобуса и грузовика в Самарской области.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил зaнос полуприцепа и выехaл на встречную полосу движения. После этого грузовик столкнулся с автобусом, который двигaлся из Сызрани в Ульяновскую облaсть, пишет Газета.ру.
Ранее сообщалось, что 29 января под Самарой столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате ДТП погибли 12 человек. Еще 12 человек получили травмы, пять из них находятся в тяжелом состоянии реанимации.
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