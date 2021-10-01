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Политика
Михаил Саакашвили вернулся в страну, где приговорен к двум тюремным срокам
1 октября, 2021 10:31
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Georgia Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну из Украины. В МВД заявили, что он не пересекал границу, но в украинском офисе подтвердили отъезд.
Саакашвили выложил видеообращение, в котором утверждает, что находится в Батуми.
Пока не ясно, действительно ли политик вернулся на родину, где приговорен к двум тюремным срокам.
По данным РИА Новости, он не мог приплыть морем - там два дня шторм, а суда не заходят в порт.
Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. Тогда же против него возбудили четыре уголовных дела, по двум вынесены приговоры. Саакашвили получил шесть и три года тюрьмы соответственно.
В сентябре он заявлял, что 2 октября вернется в Грузию. В подтверждение он прикладывал бронь билета на самолет.
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