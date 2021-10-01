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Политика
Михаил Саакашвили своим «приездом» в Грузию пытается дестабилизировать обстановку в стране
1 октября, 2021 18:40
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пытается дестабилизировать обстановку в стране. Такое заявление сделала грузинский лидер Саломе Зурабишвили.
По ее словам, провокационные заявления Саакашвили о приезде в Батуми в преддверии октябрьских выборов делаются для дестабилизации обстановки в стране.
Однако Зурабишвили отметила, что до сих пор не знает, правда ли Саакашвили находится в Грузии, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию, в которой не был восемь лет.
При этом в украинской Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили границу Украины не пересекал.
Грузинские власти говорят, что он и границу Грузии тоже не пересекал - запутанная история.
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