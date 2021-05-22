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Политика

Михаил Мишустин утвердил порядок помощи детям из средств фонда «Круг добра»

Сергей Михневич
22 мая, 2021 10:39
1 мин
Сергей Михневич
22 мая, 2021 10:39
1 мин
Russian Government/Globallookpress
Russian Government/Globallookpress

В России утвердили порядок оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств благотворительного фонда «Круг добра». Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-службы правительства.

Согласно документу, средства будут направляться на оплату уникальных и дорогостоящих способов лечения только в том случае, если их эффективность доказана.

«Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии», - говорится в тексте.

Теперь тяжелобольные дети смогут получить и незарегистрированные в России препараты, если они одобрены регулирующими органами Евросоюза и США. Кроме того, предусматривается лечение за рубежом, включая транспорт и проживание, пишет ТАСС.

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Михаил Мишустин
Россия
Правительство
Круг добра
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