Новости – Политика
Политика
Михаил Мишустин успокоил всех сомневающихся в наличии запаса вакцин от ковида
25 июня, 2021 15:21
1 мин
1 мин
Russian Government/via Globallookpress.com
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о достаточном запасе вакцин от коронавируса в стране.
При этом, по его словам, нужен контроль за поступлением вакцин в регионы. Глава кабмина возложил на власти субъектов обязанность по тестированию и наблюдению за рапространением вируса, передает ТАСС.
Напомним, в четырех городах России (Сургут, Нижнеивартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск) прививание населения было приостановлено. Медики жаловались на отстутствие необходимого количества доз вакцины.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку