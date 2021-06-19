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Политика
Михаил Дегтярев может прочнее устроиться в кресле губернатора Хабаровского края
19 июня, 2021 09:08
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Партия ЛДПР выдвинула Михаила Дегтярева на выборы губернатора в Хабаровском крае. Ранее сам кандидат также выразил готовность работать в ходе своего разговора с Владимиром Путиным.
Как сообщает ТАСС, на внеочередном съезде партии, инциатива, по словам одного из участников конференции, была принята единогласно.
Напомним, Дегтярев временно руководил регионом после уголовного дела и последовавшей отставки экс-губернатора Сергея Фургала.
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