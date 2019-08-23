Мифы о военном господстве США и могуществе РФ

С началом конфронтации между Россией и Западом в средствах массовой информации заметно снизилось количество материалов, в которых официальные лица, эксперты и журналисты на свой страх и риск пытаются выходить за рамки общепринятых догм, идеологем и стереотипов в сфере военной аналитики.

В условиях информационной войны по обе стороны конфликта высказывание альтернативной точки зрения нередко рассматривается как еретичество, пропаганда, подрыв веры в собственные силы или работа в интересах иностранных государств.

Например, для подавляющего большинства федеральных СМИ гораздо важнее лишний раз рассказать аудитории о военной моще и превосходстве России, опустив массу противоположных фактов. Аналогичным образом ведут себя американские медиа-корпорации.

Тем не менее, в некоторых изданиях (прежде всего, специализированных) появляются материалы трезвомыслящих авторов. На днях на портале Warontherocks.com была опубликована статья «Миф об американском военном господстве» под авторством представителя Сухопутных войск Национальной гвардии США Джастина Линча (Justin Lynch).

В этом материале офицер ниспровергает устоявшиеся представления о вооружённых силах Соединённых Штатов. В частности, автор покушается на «святое», сообщая заокеанской аудитории о том, что именно Советский Союз внёс важнейший вклад в победу во Второй Мировой войне. Более того, Линч попрекает коллег за то, что они предпочитают замалчивать усилия иностранных держав в борьбе с нацизмом и японским милитаризмом.

Также автор указывает, что в США недостаточно хорошо изучен опыт Корейской войны (1950-1953). Основная причина — нежелание признавать не слишком удачные итоги. Американской армии и её союзникам не удалось одолеть технически более слабые войска Корейской народной республики и Китая. Кроме того, ВВС США проиграли большинство воздушных сражений с советским лётчиками.

Не обходит Линч стороной Вьетнамскую войну (1967-1973), которая для Штатов закончилась по сути поражением. Военный триумф сопутствовал американцам только с ослаблением СССР и его последующим распадом.

В начале 1991 года США не оставили шансов войскам Саддама Хусейна, в марте-июне 1999 году разгромили Югославию, в 2003 году — вновь разнесли в щепки иракскую армию. Относительно успешно Штаты воевали в Афганистане — с их приходом в 2001 году пал режим Талибана. В 2014-2017 годах при поддержке американских ВВС была освобождена от террористов часть территорий Сирии и Ирака.

Таким образом, со времён Вьетнама, которому активно помогал СССР, американцы ни разу не сталкивались с по-настоящему сильным противником. По этой причине у США не было практической возможности проверить профессионализм личного и командного составов, оценить эффективность оперативного искусства и вооружений.

Линч не утверждает, что Соединённые Штаты не способны победить более-менее равного противника, как Россия и Китай. Однако он обращает внимание на некорректность господствующего в военной элите и массовом сознании тезиса об абсолютном военном доминировании США.

Автор лишь справедливо подчёркивает очевидную, но неудобную истину, что американцы привыкли воевать со «слабыми или измученными врагами», и теперь пришло время для глубокого пересмотра исторического опыта и современных концепций боевых действий.

«Соединённые Штаты имеют бесспорно мощную армию. Однако существует огромный разрыв между могуществом (которым обладают США. — РП) и доминированием (которое находится под вопросом. — РП)», — пишет Линч.

Необходимо отметить, что в своей статье представитель Сухопутных войск Национальной гвардии США не рассуждает с пораженческих, панических, русофобских или китаефобских позиций, как некоторые его заокеанские коллеги. Наоборот, он демонстрирует свою преданность родине и гибкость мышления в отстаивании её национальных интересов. Также Линч призывает к откровенному диалогу по проблемам, которые принято умалчивать.

В частности, американские политики и в первую очередь президент Дональд Трампа постоянно спекулируют на теме военного бюджета. Из уст главы Белого дома можно часто услышать утверждения о том, что повышение расходов на армию является абсолютным благом и априори делает Америку сильнее.

Линч критикует такой подход. Офицер полагает, что надувание оборонного бюджета не может гарантировать положительный результат. Гораздо важнее определиться со стратегическими приоритетами и направлениями развития вооружённых сил на основе непредвзятого анализа возможностей армий потенциальных противников и национальной оборонной промышленности.

Статья Линча — это своеобразный холодный душ для военно-политической элиты и общества США. Сам факт публикации данного материала свидетельствует о том, что в условиях противостояния с РФ и Китаем Соединённые Штаты готовы на публичном уровне (пусть и в ограниченном масштабе) вести дискуссию о проблемах и путях совершенствования вооружённых сил.

К огромному сожалению, то же самое нельзя сказать о нашей стране, где восторжествовала шапкозакидательская пропаганда военной мощи России. Официальные лица, горлопаны на росТВ, эксперты и журналисты из кожи вон лезут, чтобы объявить об очередных достижениях Минобороны и обороной промышленности.

Нечасто в современных российских СМИ встречается трезвая оценка возможностей российской армии и военной техники, которая разрабатывается, либо стоит на вооружении. Ещё реже можно увидеть материалы, где присутствует попытка взглянуть на развитие ВС с общестратегических позиций, как это, например, сделал Линч.

На самом деле упрёк представителя Сухопутных войск Национальной гвардии США актуален и для нашей страны. Если в этой статье поменять названия военных конфликтов, то мы получим непредвзятый критический взгляд на собственные вооружённые силы.

СССР, а потом Россия также очень давно не воевали с равным противником. В период холодной войны советские военнослужащие отправлялись за рубеж прежде всего для помощи армиям развивающихся стран и воздерживались от участия в боевых действиях. Некоторым исключением является только Корейская война.

Конфликт в Афганистане, который закончился выводом войск, невозможно назвать поражением. В республике был установлен просоветский режим Мохаммада Наджибуллы, который, кстати, держался до начала 1990-х годов. Советский контингент обладал абсолютным техническим превосходством над моджахедами. Армия СССР не смогла полностью подавить сопротивление боевиков, но нанесла им немало крупных поражений.

Основная причина ухода из Афганистана заключалась в политической и военной бессмысленности кампании. Война не отвечала национальным интересам СССР и была ошибочной изначально, как собственно и вторжение войск США во Вьетнам.

Кроме того, при столкновении с более-менее организованным противником российская армия иногда несла обидные потери, которые в среде офицеров принято называть «необязательными». Например, в 1994-1995 годы Москва бросила на штурм Чечни тысячи необученных срочников, которыми к тому же руководили не слишком толковые командиры.

Война в августе 2008 года хоть и закончилась поражением Грузии, но первые два дня конфликта явно застали Россию врасплох. Наша страна потеряла 67 военнослужащих, причём 19 стали жертвами ДТП, «дружественного огня» и неосторожного обращения с оружием. Таким образом, в этом коротком конфликте 19 наших солдат погибли из-за отсутствия опыта и элементарных навыков боевого слаживания.

Неприятно вспоминать и о том, что в воздухе грузинским ПВО удалось сбить несколько самолётов, включая дальний бомбардировщик Ту-22М3, который почему-то отправили проводить разведку. При этом грузинская армия не представляла собой серьёзной военной силы и не была оснащена современной военной техникой.