МИД Украины ответил на подозрения в планах возродить ядерное вооружение
В прошлом Украина занимала третье место по размеру ядерного вооружения, но отказалась от него и возвращать не планирует. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Двумя днями ранее о якобы планах Киева вернуться к созданию ядерного оружия заявлял президент РФ Владимир Путин.
«Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада», — говорил глава РФ во время обращения к гражданам.
Кулеба напомнил, что Украина отказалась от ядерного вооружения в 1994 году и тем самым внесла свой «исторический вклад» в международную безопасность
«Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения», — приводит слова министра «Газета.ру».