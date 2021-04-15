МИД России возмутила ложь представителя ООН о российских инструкторах в ЦАР

Политика

МИД РФ опроверг слова главы многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкера Ндиай в интервью французским СМИ о том, что Россия и международная организация будут совместно расследовать деятельность российских инструкторов в ЦАР.

По словам представителей дипломатического ведомства, подобные высказывания подрывают авторитет страны на международной арене, а также бросают тень на ее действия в африканской республике.

«Российские дипломаты в Банги оперативно провели беседу с Манкером Ндиай, выразив крайнее недоумение и серьезную обеспокоенность в связи с его не соответствующими действительности публичными высказываниями», - заявили в российском МИД.

В дипведомстве призвали представителя ООН не допускать впредь высказываний, которые искажают позицию России в вопросе регулирования ситуации в ЦАР.

Глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов, представляющий интересы российских инструкторов в Центральноафриканской республике, возмутился словам главы МИНУСКА. По словам эксперта, российские инструкторы действуют в ЦАР с разрешения Совбеза ООН и по официальному приглашению властей страны. В их задачи входит обучение военнослужащих ЦАР, но не участие в боях.

Иванов обратился к заместителю главы МИД РФ Сергею Вершинину, который лично проводил встречу с Манкером Ндиай, с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Вершинин заявил, что в ходе разговора с представителем МИНУСКА тема совместного расследования даже не поднималась.

«Получил официальный ответ от заместителя министра иностранных дел Сергея Васильевича Вершинина. МИД уже высказал возмущение главе МИНУСКА по поводу его интервью. Надеюсь, что представители ООН больше не будут позволять себе опрометчивых и не соответствующих действительности заявлений», — сообщил эксперт.