МИД России ожидает от Евросоюза признания необходимости денацификации Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разъяснила позицию своего ведомства в развитии диалога с Брюсселем.
Диалог возможен в случае признания ЕС необходимости «выправление дисбаланса в сфере безопасности из-за расширения НАТО на восток»,- цитирует Захарову «РИА-Новости». Как следует из заявления политика, этот дисбаланс напрямую зависит от того, согласиться ли Европа с российским курсом на денацификацию Украины.
Напомним, термин денацификация был впервые разработан и внедрен в апреле 1945 года, когда директивой Ставки Верховного Главнокомандования за подписью Сталина было приказано опровергать слухи о полном уничтожении всех членов национал-социалистической партии Германии и разъяснять, что рядовые члены не будут тронуты в случае проявления лояльности к советским властям. Тогда под денацификацией понимался комплекс мероприятий по очищению германского и австрийского общества от идеологии нацизма.