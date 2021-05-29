МИД России: Комментировать источники прошлых лет является прерогативой историков.

Политика

Российское министерство иностранных дел прокомментировало заявление в СМИ о том, что в семидесятых годах прошлого века СССР планировал передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует японская сторона.

В ведомстве заявили, что изучать письменные источники прошлых лет – это прерогатива историков.

«Мы обратили внимание на публикацию агентства Киодо. В целом изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более, когда речь идет о каких-то частных мнениях предположительного характера. МИД СССР и МИД России всегда последовательно продвигали всем известную позицию: южные Курилы стали частью нашего государства на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», - говорится в сообщении.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, российский суверенитет над этими территориями неоспорим, пишут РИА «Новости».