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Политика
МИД РФ умудрился удивиться предсказуемому решению по российским дипломатам в Брюсселе
7 октября, 2021 16:56
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Youtube / Анатолий Шарий
Россия удивилась решению НАТО выдворить российских дипломатов, хотя ожидала чего-то подобного. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным», - отметила она.
Захарова пояснила, что удивительной для российской стороны стала «бесцеремонность» НАТО, поскольку официального объяснения причин выдворения россиян от альянса не поступило.
Представитель МИД отметила, что решения о сокращении численности российских дипломатов при НАТО уже принимались раньше и потому неожиданными быть не могут. Такие меры имели место в 2015 и 2018 года. Таким образом альянс придерживается последовательной линии, добавила Захарова.
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