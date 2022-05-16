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Политика
МИД РФ попытался напугать Швецию «утратой суверенитета» из-за решения по НАТО
16 мая, 2022 20:53
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Присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу не усилит безопасность страны, но приведёт к потере независимости при принятии решений по внешней политике. Об этом предупредил Швецию МИД РФ, заявление появилось на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что Швеция официально решила подавать заявление на вступление в НАТО.
МИД РФ убеждён, что присоединение Швеции к НАТО её уровень безопасности не повысит, поскольку «стране никто не угрожает». При этом российское внешнеполитическое ведомство убеждено, что такой шаг Швецию «приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений».
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