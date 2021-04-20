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Политика
МИД РФ напомнил Чехии про ее недвижимость в Москве
20 апреля, 2021 05:31
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Участки российского посольства в Чехии были выделены СССР в начале 70-х годов прошлого века, на основании действующих советско-чехословацких соглашений.
Так внешнеполитическое ведомство РФ ответило на требование чешских властей вернуть землю под диппредставительством в Праге.
МИД России в своем Telegram-канале также напомнили о «немалой» недвижимости Чехии в районе Тверской улицы в Москве.
Российское посольство в Праге должно освободить часть парка Стромовка, которую занимает, и привести территорию в соответствие с границами до 1968 года.
С таким требованием городской совет обратился к правительству страны.
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