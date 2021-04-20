МИД РФ напомнил Чехии про ее недвижимость в Москве

Политика

Участки российского посольства в Чехии были выделены СССР в начале 70-х годов прошлого века, на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

Так внешнеполитическое ведомство РФ ответило на требование чешских властей вернуть землю под диппредставительством в Праге.

МИД России в своем Telegram-канале также напомнили о «немалой» недвижимости Чехии в районе Тверской улицы в Москве.

Российское посольство в Праге должно освободить часть парка Стромовка, которую занимает, и привести территорию в соответствие с границами до 1968 года.

С таким требованием городской совет обратился к правительству страны.