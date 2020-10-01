МИД РФ: Мировые СМИ дискредитируют успехи России в борьбе с коронавирусом

Today.ua

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировые СМИ занимаются дискредитацией успехов в борьбе с коронавирусом в России. Захарова отмечает, что подобным кампаниям необходимо противостоять.

«Важно не только заниматься научными разработками, их продвижением, но важно предотвращать и не допускать того, что мы сейчас наблюдаем в мировых средствах массовой информации - волны черного пиара, который, к сожалению, задействуется по полной, для того чтобы дискредитировать российские усилия на этом направлении», - сообщила Захарова.

Представитель МИД заявляет, что в СМИ публикуются заказные материалы, а также продвигаются негативные тезисы, которые продвигаются, «для того чтобы отбить желание у мировой общественности воспринимать информацию из России и о России, связанную с тем, какие достижения в сфере медицины имеются по борьбе с COVID-19», передает «ТАСС».