Новости – Политика
Политика
МИД РФ категорически исключил отмену закона об иностранных агентах
18 сентября, 2021 20:11
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Закон об иноагентах в РФ отменяться не будет. Он позволяет давать ответ на политическое вмешательство извне и защищаться от давления на российские СМИ. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
«Отмены закона об иноагентах никакой не будет», - заявила представитель ведомства.
По её словам, в случае отмены закона, у западных стран появится «полное ощущение безнаказанности», и они будут активно вмешиваться во внутреннюю политику других стран с помощью своих «агентов влияния». Также Запад может перейти к бесконтрольному давлению на СМИ России, которые работают за границей, передаёт «ТАСС».
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