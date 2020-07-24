МИД РФ готов помочь Владимиру Зеленскому в расшифровке Минских соглашений

Политика

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Россия готова оказать помощь украинской стороне и, в частности, президенту страны Владимиру Зеленскому в расшифровке Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Так Захарова прокомментировала прозвучавшее накануне заявление Зеленского о том, что Киев должен расшифровать текст договоренностей, чтобы понять, какие пункты можно выполнить.

По словам Захаровой, требование Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного документа.

«Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, всё это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат», - цитируют «Известия» официального представителя МИД РФ. При этом ведущий программы Владимир Соловьев спросил Захарову, почему Минские соглашения после стольких лет еще требуют расшифровки, если это совсем небольшой документ. На это она ответила: «Они же дети».

Ранее президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский Симонетта Соммаруга совместно посетили Донбасс.