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Политика
МИД Латвии уведомил о задержании российского гражданина
17 июня, 2021 13:05
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Pixabay
МИД Латвии уведомил российское посольство, что российский гражданин Силонов был задержан правоохранительными органами республики в рамках уголовного дела.
Российский гражданин был задержан 9 июня в международном аэропорту Риги, его обвиняют в шпионаже. Однако до сих пор какого-либо официального уведомления в адрес посольства России не поступало.
Также по этому делу был задержан гражданин Латвии, депутат оппозиционной социал-демократической партии «Согласие» Янис Адамсонс, пишет «РИА Новости».
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